Trump trifft Tech-Konzerne - "Ruft mich einfach an"

New York Der künftige US-Präsident Donald Trump ist mit Chefs von Tech-Konzernen zusammengetroffen. Die Runde hochkarätiger Vertreter aus dem Silicon Valley sollte sich in New York vor allem mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze beschäftigen. Trump hatte die Tech-Konzerne - allen voran Apple - aufgefordert, mehr Produktion in die Heimat zu bringen. Der künftige US-Präsident sagte in die Runde, er freue sich auf alle Ideen: "Ruft einfach meine Leute an, ruft mich an, das macht keinen Unterschied. Wir haben hier keine formale Befehlskette."

