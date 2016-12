Kommisionspräsident Jean-Claude Juncker: „EU hat Flüchtlingkrise nicht im Griff“

Die Europäische Union hat die Flüchtlingskrise aus Sicht von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bis heute nicht bewältigt. „Die Flüchtlingskrise haben wir nicht im Griff“, sagte er am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Juncker?“ „Es hat ja keinen Sinn, dass ich mich in Schönmalerei ergehe.“Zwar gebe es dank des Pakts mit der Türkei Fortschritte. Die Zahl der Menschen, die über die Ägäis nach Griechenland kämen, sei...