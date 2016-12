Wie geht es jetzt weiter nach dem Morden in Aleppo?

Für die Menschen in Aleppo nimmt der Albtraum kein Ende. Nach Augenzeugenberichten irrten am Mittwoch mehrere Hundert Flüchtlinge im Osten der Stadt in panischer Angst durch die Ruinen. Aktivisten und Bewohner sendeten SOS-Rufe in den sozialen Netzwerken. „Die Verletzten und Toten liegen am Boden“, schrieb ein Bewohner. „Die Gebäude, in denen sich Menschen verstecken, werden über ihren Köpfen zerstört. Helft uns!“ Die Opposition...