Hans-Christian Ströbele verabschiedet sich aus dem Bundestag Er ist so etwas wie ein politisches Urgestein der Grünen. Eines seiner Markenzeichen ist das Fahrrad, auf dem er häufig zu sehen ist. Jetzt will der Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele kürzer treten. Das gab der 77-jährige am Dienstagabend bekannt. Laut Medienberichten hat er die hohe Arbeitsbelastung, vor allem in Sitzungswochen, als Grund für seinen Entschluss angegeben. Er wolle sich den Stress nicht mehr antun, wird Ströbele zitiert. Seine Entscheidung hatte er zunächst dem Berliner Kreisverband Kreuzberg-Friedrichshain mitgeteilt. Ströbele zog 1985 zum ersten Mal in den Bundestag ein, zunächst nur für zwei Jahre. 1998 wurde er erneut ins Parlament gewählt, auch diesmal über die Landesliste der Grünen. 2002 erreichte Ströbele, was kein anderer Kandidat seiner Partei bisher geschafft hat: ein Direktmandat für den Bundestag. Bei den Wahlen 2005, 2009 und 2013 konnte er diesen Erfolg wiederholen. In seiner Partei ist der studierte Jurist und frühere Verteidiger der RAF mit seiner Gradlinigkeit und Kompromisslosigkeit oft angeeckt. Schon nach dem ersten Gewinn seines Direktmandates hatte er gesagt, dass er sich in erster Linie seinen Wählern verpflichtet fühle und erst dann seiner Partei. Zu den Themen, die Ströbele besonders bewegten, gehörte unter anderem die NSA-Spähaffäre. Im Oktober 2013 traf er sich in Moskau mit Edward Snowden, der als früherer Mitarbeiter des US-Geheimdienstes die NSA-Affäre ins Rollen gebracht hatte.