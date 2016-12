Abzug der Rebellen aus Aleppo verzögert sich Eigentlich sollten diese Busse bereits am frühen Mittwochmorgen Rebellen und Zivilisten aus der syrischen Stadt Aleppo bringen. Doch offenbar ist der Plan ins Stocken geraten. Ein Vertreter der Rebellen sagte am Mittwochmorgen, regierungstreue Milizen würden verhindern, dass die Menschen aus den bis zuletzt von der Opposition gehaltenen Gebieten abziehen könnten. Die Vereinten Nationen haben nun angeboten die Organisation des Abzug zu übernehmen. Die Rebellen hatten am Dienstag nach jahrelangen Kämpfen ihren Widerstand in Aleppo aufgegeben und einem Waffenstillstand zugestimmt. Die Metropole befindet sich nach russischen Angaben wieder vollständig unter Kontrolle des syrischen Militärs. Die Aufständischen hatten angekündigt, die wenigen noch von ihnen gehaltenen Viertel im Osten der Stadt zu räumen.