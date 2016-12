Tausende Brasilianer protestieren gegen Sparpolitik In Brasilien sind tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Sparpolitik der Regierung zu demonstrieren. Der brasilianische Senat hatte zuvor einen Verfassungszusatz verabschiedet, der Staatsausgaben für die nächsten 20 Jahre deckelt. Mit dem Plan will Präsident Michel Temer die Wirtschaftskrise in den Griff bekommen, unter der Brasilien derzeit leidet. Die Opposition fürchtet aber, dass es vor allem im Bildungsbereich und im Gesundheitswesen zu harten Einschnitten kommen werde. Vor allem die Ärmsten der Armen würden getroffen, so die Demonstranten. O-TON LUZIVAM DE SOUZA, DEMONSTRANT: "Wir sind auf der Straße, weil wir unsere Rechte vertreten wollen, als Arbeiter. Die werden uns von dieser falschen Regierung genommen. Deshalb sind wir hier. Um Präsident Michel Temer zu stürzen und diesen Witz zu beenden. Damit die Leute am Rand der Gesellschaft nicht mehr leiden müssen." Kurz nach der Verabschiedung des Gesetzes brachen heftige Krawalle aus. Einige Demonstranten warfen Feuerwerkskörper und zerstörten Schaufensterscheiben. Die neue Regelung soll bereits am Dienstag in Kraft treten.