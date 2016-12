Russland bietet EU vor Gipfeltreffen militärische Zusammenarbeit an

Moskau Vor dem morgigen EU-Gipfeltreffen hat Russland der Europäischen Union eine militärische Zusammenarbeit bei Kriseneinsätzen angeboten. Russlands EU-Botschafter Wladimir Tschischow sagte der "Welt", es sei durchaus vorstellbar, dass die russische Armee sich an EU-Operationen beteiligt, so wie andere Drittstaaten auch. Er verwies darauf, dass Moskau und die EU schon beim Einsatz gegen Piraten in Somalia, im Tschad und auf dem Balkan "eng zusammengearbeitet" hätten.