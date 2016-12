Laut Russlands UN-Botschafter kontrolliert syrische Armee Aleppo

New York Ist das die Wende im syrischen Bürgerkrieg? Aleppo soll nun vollständig unter Kontrolle von Assads Streitkräften stehen. Das sagte der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin in New York. Zuvor hatten sich die Rebellen mit dem Regime überraschend auf einen Abzug geeinigt. Aus Regierungskreisen hieß es, sie sollten die Stadt in Richtung der von oppositionellen Milizen kontrollierten Provinz Idlib verlassen. Die Armee und verbündete Milizen hatten im November eine Offensive begonnen.

