Merkel und Hollande demonstrieren Einigkeit – gegen Putin

Es war nicht ihr letztes Treffen. Und doch liegt ein Hauch Abschiedsstimmung in der Luft, als Angela Merkel am Dienstag den französischen Präsidenten François Hollande empfängt. Er hört auf – Wiederwahl abgeschrieben –, während die Hausherrin es 2017 noch einmal wissen will. In wenigen Monaten...