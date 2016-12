Hans-Christian Ströbele kandidiert nicht mehr für Bundestag

Berlin Der grüne Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele verzichtet auf eine weitere Kandidatur für den Bundestag. Ströbele habe seine Entscheidung im Berliner Kreisverband Kreuzberg-Friedrichshain mitgeteilt, wie ein Sprecher der Grünen am Abend bestätigte. Ströbele war erstmals 1985 als Nachrücker für zwei Jahre in den Bundestag gekommen. Später eroberte er viermal in Folge ein Direktmandat für den Wahlkreis Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost und saß seit 1998 ununterbrochen im Bundestag.

