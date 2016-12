New York Die syrischen Regierungstruppen haben nach mehrmonatigem Kampf die Kontrolle über die Großstadt Aleppo übernommen. Das sagte der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin in New York. Die Kämpfe im Osten von Aleppo seien beendet.

