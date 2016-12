Zwei Beteiligte an Pariser Anschlägen in Syrien getötet

Washington Die von den USA geführte Anti-IS-Militärkoalition hat in der syrischen Terroristen-Hochburg Rakka mehrere IS-Mitglieder getötet, von denen zwei an den Anschlägen von Paris beteiligt gewesen sein sollen. Das gab das US-Verteidigungsministerium in Washington bekannt. Bei den mutmaßlich an den Paris-Anschlägen vom 13. November 2015 Beteiligten handele es sich um Salah Gourmat und Sammy Djedou. Bei den Attentaten an insgesamt acht Orten waren 130 Menschen getötet worden.