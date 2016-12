Donald Trump will Putin-Freund Rex Tillerson als Außenminister

Wenn Donald Trump in die Bredouille gerät, wenn seine weltweiten Geschäftsbeziehungen in die Schlagzeilen geraten, lenkt der künftige Präsident Amerikas gern mit neuen Personalien ab. So auch am Dienstag, als er erst den Chef des Öl-Riesen Exxon-Mobil, Rex Tillerson (64), offiziell als...