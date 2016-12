Neuer türkischer Botschafter bei Bundespräsident Gauck im Schloss Bellevue Er ist der neue türkische Botschafter in Deutschland. Ali Kemal Aydin machte am Dienstag seinen Antrittsbesuch bei Bundespräsident Joachim Gauck im Berliner Schloss Bellevue. Der Diplomat trug sich in das Gästebuch ein und nahm sein Beglaubigungsschreiben entgegen. Aydin wurde von einer Ehrenformation der Bundeswehr mit militärischen Ehren begrüßt und verabschiedet. Der 1965 geborene Aydin hat internationale Beziehungen an der Fakultät für Politikwissenschaften der Universität Ankara studiert. Er hatte seinen Dienst in Deutschland bereits am 15. November angetreten. Nach der Armenien-Resolution des Bundestages und den Massenfestnahmen nach dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei, ist das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara angespannt. Während die Bundesregierung die Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze in der Türkei anmahnte, wirft Ankara Deutschland unter anderem vor, Mitglieder der kurdischen Extremistenorganisation PKK zu beherbergen.