Trump will heute Außenminister verkünden

New York Der künftige US-Präsident Donald Trump will heute bekanntgeben, wer Außenminister in seiner Regierung werden soll. Als Favorit gilt der Präsident und Geschäftsführer des Mineralölkonzerns ExxonMobil, Rex Tillerson. Er hat seine gesamte berufliche Karriere bei ExxonMobil verbracht und verfügt über keinerlei diplomatische Erfahrungen auf dem politischen Parkett. Der Konzern bohrt und forscht in mehr als 70 Ländern auf allen Kontinenten. Tillerson ist auch ein Gegner der westlichen Sanktionen gegen Russland.

