IWF-Chefin Lagarde in Paris vor Gericht

Prozess-Beginn in Paris. Der heute 60-jährigen IWF-Chefin Christine Lagarde wird vorgeworfen, in ihrer Zeit als französische Finanzministerin durch fahrlässiges Handeln eine Veruntreuung öffentlicher Gelder ermöglicht zu haben. Verhandelt wird vor dem Gerichtshof der Republik, einem Spezialgericht, das nur für Rechtsverstöße von Ministern im Rahmen ihres Amtes zuständig ist. Die Millionenaffäre, in die Lagarde verwickelt sein soll, liegt einige Zeit zurück. Es geht dabei um den französischen Geschäftsmann Bernard Tapie, der in den 90er-Jahren seine Anteile am deutschen Sportartikelhersteller Adidas an die damals staatseigene französische Bank Crédit Lyonnais verkauft hatte. Die wiederum veräußerte die Aktien danach mit sehr großem Gewinn. Tapie fühlte sich betrogen und ein privates Schiedsgericht sprach dem Unternehmer 2008 schließlich eine Entschädigung von über 400 Millionen Euro zu. Lagarde hatte dem Schiedsverfahren zugestimmt und später auch auf einen Einspruch verzichtet. Die Anklage wirft Lagarde vor, vorschnell gehandelt zu haben und ohne sich ausreichend zu informieren. Sie selbst hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und äußerte sich bisher sehr gelassen zu den Vorwürfen. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage angesetzt. Bei einer Verurteilung drohen Lagarde bis zu ein Jahr Haft und 15.000 Euro Strafe.