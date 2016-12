Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Rumänien Bei der Parlamentswahl in Rumänien sind die Sozialdemokraten mit Abstand stärkste Kraft geworden. Die PSD kam Nachwahl-Befragungen vom Sonntagabend zufolge auf 46 Prozent der Stimmen. Die Mitte-Rechts stehende National-Liberale Partei PNL erreichte 22 Prozent. Die PSD unter ihrem Vorsitzenden Liviu Dragnea kündigte Koalitionsgespräche mit der Partei ALDE an, die bei der Wahl rund sechs Prozent der Stimmen erhielt und als enge Verbündete der PSD gilt. Die Sozialdemokraten hatten im Wahlkampf mit einer Erhöhung der Sozialausgaben um Stimmen geworben. Das Land wurde seit rund einem Jahr von einer Technokraten-Regierung geführt. Sie war ins Amt gekommen, nachdem der damalige Regierungschef Victor Ponta zurückgetreten war.