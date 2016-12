Türkei kündigt nach Anschlägen Vergeltung gegen PKK an Diese Bilder von der privaten türkischen Nachrichtenagentur Dogan sollen zeigen, wie türkische Polizisten nach der ersten Explosion am Samstagabend am Stadion von Besiktas Istanbul in die Luft schießen. Wenig später ging eine zweite Bombe hoch. Insgesamt kamen nach Behördenangaben bei den beiden Explosionen 38 Menschen ums Leben, darunter 30 Polizisten und sieben Zivilisten. Zu der Tat hatte sich die Extremistengruppe Freiheitsfalken Kurdistans (TAK) bekannt. Die türkische Regierung betrachtet die TAK als Ableger der verbotene Kurdische Arbeiterpartei PKK . Die türkische Regierung kündigte am Sonntag Vergeltungsaktionen gegen kurdische Aufständische an. "Früher oder später werden wir uns rächen", sagte der türkische Innenminister Soylu. 13 Verdächtige seien festgenommen worden. Der türkische Präsident Erdogan sagte kurzfristig einen Besuch in Kasachstan ab. "Niemand sollte daran zweifeln, dass wir mit Gottes Hilfe als Staat und Nation den Terror und die Terrororganisationen überwinden werden", erklärte er. In den vergangenen Monaten waren bereits Tausende kurdische Politiker in der Türkei festgenommen worden, darunter Bürgermeister und die Chefs der Oppositionspartei HDP. Diese verurteilte die Istanbuler Anschläge. Zugleich forderte sie die Regierung auf, "Polarisierung, Feindseligkeit und Streit" einzustellen.