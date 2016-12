Bill English als Premierminister in Neuseeland vereidigt

Wellington In Neuseeland ist der bisherige Finanzminister Bill English als neuer Regierungschef vereidigt worden. Er trat die Nachfolge von John Key an, der nach acht Amtsjahren vor gut einer Woche überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte. Er sagte, er wolle mehr Zeit für die Familie haben. English und seine Stellvertreterin Paula Bennett legten den Amtseid vor der Generalgouverneurin Patsy Reddy in der Hauptstadt Wellington ab. Reddy vertritt in Neuseeland die britische Königin Elizabeth II, die Staatsoberhaupt ist.

