Nach Renzis Rücktritt - Italienischer Außenminister soll neuer Regierungschef werden Italiens bisheriger Außenminister Paolo Gentiloni soll nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Matteo Renzi neuer Regierungschef werden. "Am Ende der Beratungen stand die Bestätigung der Entscheidung von Ministerpräsident Renzi, keine weiteres Amt zu anzunehmen. Das hat er vor dem Referendum mehrfach angekündigt. Diese Entscheidung verdient unseren Respekt", so Gentiloni am Sonntag in Rom. Staatspräsident Sergio Mattarella hat den 62-Jährigen am Sonntag mit der Regierungsbildung beauftragt. Das hat ein Sprecher des Staatsoberhaupts mitgeteilt. Matteo Renzi hatte sein Amt an den Ausgang des Referendums zur Reform des italienischen Senats in der vergangenen Woche geknüpft. Die italienischen Wähler hatten seinem Vorhaben eine Absage erteilt.