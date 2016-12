Medien: Trump will ExxonMobil-Chef als Außenminister

New York Der künftige US-Präsident Donald Trump will Medienberichten zufolge den Chef von ExxonMobil zu seinem Außenminister machen. Es sei zu erwarten, dass Rex Tillerson demnächst für das Amt nominiert werde, berichteten der Sender NBC News, die "Washington Post" und die "New York Times". Trump selber bestätigte das noch nicht. Tillerson wäre eine pikante Wahl: Der Präsident des Mineralölkonzerns hat enge Verbindungen nach Russland und auch persönliche Beziehungen zu Präsident Wladimir Putin.