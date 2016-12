IS-Terrormiliz marschiert offenbar in Oasenstadt Palmyra ein

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist erneut in die historische Oasenstadt Palmyra vorgedrungen. Die Dschihadisten hätten die syrische Stadt nach heftigen Kämpfen mit Regierungstruppen am Samstag erobert, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.Der IS hatte in dieser Woche...