BAMF sieht Licht am Ende des Tunnels In diesem Jahr werden deutlich weniger als 300.000 Flüchtlinge nach Deutschland kommen. So die Einschätzung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und ihres Chefs Frank-Jürgen Weise. Hauptgrund dafür sei die Schließung der sogenannten Balkanroute und das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Im vergangenen Jahr waren rund 890.000 Migranten nach Deutschland gekommen. Die neue Entwicklung ist der wesentliche Grund dafür, dass das BAMF bei der Bearbeitung der Asylanträge langsam Licht am Ende des Tunnels sieht. Im November 2016 wurde die Zahl der anhängigen Verfahren unter die Marke von 500.000 gesenkt, teilte die Behörde am Freitag mit. Gleichzeitig traf das BAMF in diesem Monat mit 86.049 Entscheidungen so viele wie nie zuvor. Dabei spiele die gute Zusammenarbeit zwischen Bundesbehörden und Bundesländern eine wichtige Rolle, sagte BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise: "Das Ergebnis dieses Zusammenwirkens ist, dass der Rückstand gesunken ist. Er ist noch nicht ganz abgebaut, dass vor allen Dingen die Dauer von der Antragsstellung bis zur Entscheidung im Schnitt heute aktuell bei 1,5 Monaten liegt. Damit erreichen wir ein Niveau, was die Menschen von uns erwarten können und dass diese Übung und die Praxis nach Bleibeberechtigung und Erwerbsfähigkeit, Integration in Arbeit, jetzt gut vorangekommen ist." Das Bundeskabinett hatte am Freitagmorgen auf Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maiziere über die neue BAMF-Leitung entschieden. Die Behörde mit Sitz in Nürnberg wird ab 1. Februar 2017 Weises bisherige Stellvertreterin, Jutta Cordt, als Präsidentin leiten.