Countdown für Trumps Amtseinführung läuft Der Countdown läuft für die Amtseinführung des nächsten US-Präsidenten Donald Trump, die Vorbereitungen für den Event in der US-Hauptstadt Washington sind in vollem Gange. Arbeiter errichten vor dem Kongress die Tribüne, auf der die Zeremonie stattfinden wird und Tausende Zuschauer Platz nehmen werden. Die Großbaustelle leitet Rory Blunt, der Vorsitzende des Amtseinführungskomitees. "Wir sind im Zeit- und Budgetplan. Ich weiß nicht ob es noch besser geht, aber dieses Projekt muss definitiv rechtzeitig beendet werden, und finanziell soll es im Rahmen bleiben, und das tut es. Laut offiziellen Angaben werden rund eine Millionen Besucher rund um die Festlichkeiten in und um Washington erwartet. Bei Obamas Amtseinführung waren es noch rund 800.000 mehr. Allerdings haben sich auch Demonstranten angekündigt. Voraussichtlicht zieht Trump dann ab dem 20. Januar ins Weiße Haus. Und mit ihm sein Kabinett. Der Milliardär hat jetzt neue Personalien bekanntgegeben. Für das Arbeitsministerium plant Trump mit Andy Puzder, den CEO einer Burger-Kette und bekennender Gegner des Mindestlohns. Die USA in China soll der Gouverneur von Iowa Terry Branstad, vertreten. Trump nutzte seine Rede wieder dafür Peking zu kritisieren. Trump bezichtigte unter anderem China geistiges Eigentum zu stehlen.