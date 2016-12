Südkoreas Parlament leitet Amtsenthebung von Präsidentin Park ein In der Korruptionsaffäre hat das Parlament am Freitag ein Amtsenthebungsverfahren gegen die südkoreanische Präsidentin Park eingeleitet. Die Opposition erzielte mit ihrem Antrag auf Entmachtung des Staatsoberhaupts die notwendige Zweidrittelmehrheit, für die auch Stimmen aus Parks eigener konservativer Partei notwendig waren. Dem Votum vorausgegangen waren wochenlange Massenproteste. Umfragen zufolge ist eine große Mehrheit der Südkoreaner für eine Entmachtung der 64-Jährigen. Der Politikerin werden Amtsmissbrauch und Verstöße gegen die Verfassung vorgeworfen. Im Zentrum des Skandals steht eine Freundin Parks, die sich ohne eine offizielle Funktion in die Regierungsgeschäfte eingemischt haben soll. Der Amtsenthebung muss nun noch das Verfassungsgericht zustimmen, was bis zu einem halben Jahr dauern könnte. In der Zwischenzeit wird Ministerpräsident Hwang Kyo Ahn die Amtsgeschäfte führen. Der bisher nur mit überwiegend repräsentativen Aufgaben betraute Politiker könnte das Land damit in einer Zeit regieren, in der die Spannungen zwischen Südkorea und dem Erzrivalen Nordkorea sich immer wieder verschärfen. Sollte das Verfassungsgericht Park endgültig entmachten, wäre sie das erste Staatsoberhaupt des Landes, das in Ungnaden ihr Amt aufgeben muss. Ihr droht dann auch eine strafrechtliche Verfolgung, weil ihre Immunität aufgehoben wird.