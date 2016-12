Bund und Länder klären weitere Details der Finanzreform Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der 16 Bundesländer haben sich auf zentrale Details zur Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen geeinigt. Damit ist der Weg frei für die milliardenschwere Neuordnung der innerstaatlichen Finanzbeziehungen ab 2020, wenn der Solidarpakt II mit Ostdeutschland und der geltende Länderfinanzausgleich auslaufen. Merkel bezeichnete nach Ende des Treffens in der Nacht auf Freitag die Gespräche über die nötigen Grundgesetz- und Gesetzesänderungen als "fair, ehrlich und hart". "Aber im Grundsatz ist das heute ein Riesenschritt. Als wir uns am 14. Oktober im politischen Grundsatz über bestimmte Fragen auch der Neujustierung der Kooperation von Bund und Ländern unterhalten haben und die politischen Eckpunkte festgelegt haben, wussten wir, dass vor uns eine schwierige Aufgabe steht, viele Grundgesetzänderungen auf den Weg zu bringen." Bund und Länder hatten sich am 14. Oktober zwar grundsätzlich darauf verständigt, dass der Bund ab dem kommenden Jahrzehnt 9,5 Milliarden Euro mehr an die Länder überweist, um für einheitliche Lebensverhältnisse aller Bürger in Deutschland zu sorgen. Im Gegenzug sicherte sich der Bund aber Kontroll- und Mitspracherechte bei der Mittelverwendung.