Steinmeier betont Bedeutung der OSZE als Ost-West-Brückenbauerin Hamburg befindet sich im Ausnahmezustand. Annähernd 50 Außenminister aus den insgesamt 57 Mitgliedsländern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind zu einer Konferenz in die Hansestadt gekommen. Mehr als 10.000 Polizisten sollen auf sie aufpassen. Im Bereich rund um die Messe ist ein massives Polizeiaufgebot präsent. Einsatzwagen stehen an fast allen Straßenkreuzungen. Für Hamburg ist das OSZE-Treffen auch Probelauf für den G20-Gipfel Anfang Juli. Zu Beginn des Treffens wies Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier auf die Bedeutung der OSZE hin. Sie sei eine wichtige Brückbauerin zwischen Ost und West, besonders in Zeiten der Spannungen: "Dieses Fundament wird in diesen Zeiten auch durchaus angegriffen. Die tragenden Säulen sind brüchig geworden, der Ton ist rauer geworden, gerade auch zwischen Ost und West. Das sage ich mit Blick auf die in den letzten Wochen wieder aufkeimende Gewalt in der Ostukraine. Ich sage es mit Blick auf die im April stattgefundenen Eskalationen in Bergkarabach. Alles das zeigt, wie verletzlich die europäische Friedensordnung entweder immer noch ist oder wieder geworden ist." Der Dialog zwischen Ost und West, den die OSZE gewährleistet habe, sei jetzt noch dringender nötig, sagte Steinmeier. Das Treffen der Minister setzt den Schlusspunkt unter den einjährigen OSZE-Vorsitz Deutschlands. An der Konferenz nehmen auch der russische Außenminister Sergej Lawrow und US-Außenminister John Kerry teil.