Ex-General Kelly soll Heimatschutzminister im Kabinett Trump werden Das Kabinett des designierten US-Präsidenten nimmt immer mehr Formen an. Donald Trump plant nach Angaben des US-Senders CBS das Ministerium für Heimatschutz an den pensionierte General John Kelly zu vergeben. Der General habe das Angebot angenommen, zitiert CBS eine unidentifizierte Quelle. Der 66-jährige Kelly wäre der dritte General, der in der zukünftigen Trump-Administration einen hochrangigen Posten erhalten würde. Kelly war in der Vergangenheit immer wieder in Schlüsselfragen anderer Meinung gewesen als der scheidende US-Präsident Barack Obama. Außerdem warnte er vor der Verletzlichkeit der Vereinigten Staaten an ihrer Grenze zu Mexiko. Das Ministerium für Heimatschutz ist eines der größten Ministerien, rund 240.000 Menschen arbeiten dort. Zu seinen Aufgaben gehören der Schutz des Präsidenten, der Kampf gegen den Terrorismus und die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze.