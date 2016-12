Steinmeier fordert Russland zu Feuerpause in Aleppo auf Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow in Hamburg deutschen Delegationskreisen zufolge auf eine sofortige Waffenruhe in der syrischen Metropole Aleppo gedrungen. Auch habe der Minister in dem Gespräch am Vorabend des Ministerrats der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, gefordert, dass die Menschen in der seit Monaten umkämpften Großstadt mit Hilfslieferungen versorgt werden, verlautete aus der Delegation am Mittwoch. Zudem sei ein sofortiger Wiedereinstieg in den politischen Prozess dringend nötig. Auch US-Außenminister John Kerry sprach in Hamburg mit Lawrow über Möglichkeiten für eine neue Waffenruhe, wie die Regierung in Washington mitteilte. Am Mittwoch hatten bereits die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und den USA in einer gemeinsamen Erklärung eine sofortige Feuerpause in Aleppo gefordert.