CDU-Parteitag will Doppelpass abschaffen - SPD macht nicht mit Die CDU rückt bei der doppelten Staatsbürgerschaft von einem Kompromiss mit der SPD aus dem Jahr 2014 ab. Nach einer hitzigen Debatte stimmte der Essener Parteitag am Mittwoch für einen Antrag der Jungen Union, die sogenannte Optionspflicht für in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern wieder einzuführen. Die rund 1000 Delegierten stemmten sich damit gegen die Empfehlung der Parteispitze um Bundeskanzlerin Angela Merkel. Am Ende fand sich eine knappe Mehrheit gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Bastian Schneider, Stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union "Wir erwarten von Menschen, die zu uns kommen auch ein klares Bekenntnis zu unserem Land. Wir sind eine offene und freiheitliche Gesellschaft. Wir erwarten aber auch, dass Menschen, die zu uns kommen sich auch für unsere Gesellschaft entscheiden, mit ihrem Herzen. Nicht nur auf dem Papier, sondern auch mit ihrem Herzen aus Überzeugung." Die SPD um ihren Vorsitzenden Sigmar Gabriel reagierte entsetzt: "Die CDU stellt die hier geborenen Kinder ausländischer Eltern unter den generellen Verdacht von Illoyalität gegenüber unserem Staat. Sie betreibt damit das Geschäft von Herrn Erdogan. Die doppelte Staatsbürgerschaft haben wir gerade erst eingeführt für Kinder ausländischer Eltern, die hier in Deutschland geboren wurden, um ihnen den Weg, sozusagen die Brücke, in die Integration leichter zu machen, dass sie sich nicht trennen müssen von der Kultur ihrer Eltern. Und das zerstört die CDU jetzt. Mit uns wird das ganz sicher nicht zu machen sein." Mit der 2014 von der Großen Koalition nach langem Ringen beschlossenen Neuregelung müssen sich Kinder von Ausländern nicht mehr wie zuvor bis zum 23. Geburtstag entscheiden, welchen Pass sie besitzen und welchen sie abgeben wollen. Dies bleibt ihnen erspart, wenn sie in Deutschland geboren und aufgewachsen sind.