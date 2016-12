Trump will militärisches Engagement der USA begrenzen Der designierte US-Präsident Donald Trump hat sein Versprechen bekräftigt, das militärische Engagement begrenzen zu wollen. Der zerstörerische Kreislauf von Interventionen und Chaos müsse endlich ein Ende haben, sagte Trump in seiner Rede in North Carolina. Man werde sich nur noch einmischen, wenn es den eigenen nationalen Sicherheitsinteressen diene, sagte der Republikaner. Die USA müssten sich auf den Kampf gegen Terroristen konzentrieren. Die Großkundgebung in North Carolina war Teil von Trumps Dankeschön-Tour an seine Wähler. Mit bei der Veranstaltung war der frühere General James Mattis, der in Trumps Regierung Verteidigungsminister werden soll. Er bedankte sich bei Trump für die Nominierung und sagte, er freue sich auf die neue Aufgabe.