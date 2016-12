Obama fordert im Kampf gegen Terror Wahrung demokratischer Werte US-Präsident Barack Obama hat sein Land dazu aufgefordert, im Kampf gegen den Terrorismus an demokratischen Werten und Gesetzen festzuhalten. Mit militärischer Stärke allein sei ein Sieg nicht möglich, sagte Obama am Dienstag in der letzten großen Rede seiner Amtszeit zur nationalen Sicherheit. Man könne nicht versprechen, dass der Terrorismus beseitigt werden könne, indem man mehr Bomben abwerfe, mehr Truppen entsende oder sich mit Zäunen vom Rest der Welt abgrenze, sagte Obama. Vielmehr müssten die USA die terroristische Bedrohung langfristig angehen und eine kluge und nachhaltige Strategie verfolgen. Dabei seien freiheitliche Grundwerte und Gesetze wichtig. Ohne seinen designierten Nachfolger Donald Trump beim Namen zu nennen, wies Obama einige von dessen Forderungen zurück. Falsch sei etwa eine Wiederzulassung der umstrittenen Verhörmethode Waterboarding und die Einführung von Religions- und Gesinnungstests für Einwanderer. Zugleich verteidigte Obama seinen Kurs im Anti-Terror-Kampf, der von Trump scharf kritisiert worden war. Unter seiner Regierung sei die Extremisten-Organisation Al-Kaida stark geschwächt und die Islamisten-Miliz IS zurückgedrängt worden.