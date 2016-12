Trump schimpft über Air-Force-One-Preis - "Bestellung stornieren!" Wo ein US-Präsident auch hinkommt, fliegt der wohl mächtigste Mann der Welt mit der Air Force One, der US-Präsidentenmaschine, wie hier Barack Obama im November in Berlin. Die US-Luftwaffe hatte im Januar 2015 angekündigt, die gegenwärtigen beiden "Air Force One"-Flugzeuge durch zwei neue 747-8 von Boeing ersetzen zu wollen. Doch der nächste US-Präsident Donald Trump sorgte am Dienstag mit einem Tweet für Überraschung. In der Kurznachricht kritisiert Trump mit scharfen Worten den Preis für die neuen US-Präsidentenmaschinen. Die Kosten liefen aus dem Ruder und lägen nun bei mehr als vier Milliarden Dollar. "Bestellung stornieren!" verlangte er. Später sprach er in New York von einem lächerlichen Vorgang. "Wir wollen, dass Boeing viel Geld verdient", sagte er vor Journalisten. "Aber nicht so viel Geld." Ein Boeing-Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab. Die US-Luftwaffe hat zuletzt erklärt, für die beiden neuen Maschinen 1,65 Milliarden Dollar eingeplant zu haben.