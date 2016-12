CDU-Parteitag feiert Merkel Elf Minuten Schluss-Applaus wurden von den Parteitagsbeobachtern mitgestoppt. Die Delegierten des CDU-Bundesparteitages in Essen sparten am Dienstag nach der Rede von Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel nicht mit Beifallsbekundungen. In ihrer Rede hatte sich die Kanzlerin kämpferisch präsentiert. Außen- und Innenpolitik, Internationale Krisen aber auch Renten- und Steuerpolitik. Das alles sprach sie an. Eine Flüchtlingssituation wie im Spätsommer 2015, als der Staat vorübergehend die Kontrolle verloren habe, dürfe sich nicht wiederholen, sagte Merkel. Angesichts der zahlreichen internationalen Krisen im Jahr 2016 müsse man sagen, dass die Welt unsicherer geworden sei. "Gut ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des kalten Krieges und der Auflösung der beiden Blöcke haben viele Menschen das Empfinden, dass die Welt aus den Fugen geraten ist." Merkel kritisierte, dass es Großdemonstrationen gegen ein geplantes Freihandelsabkommen wie TTIP gebe, aber nicht gegen die Bombenangriffe auf die syrische Stadt Aleppo. "Und ehrlich gesagt, wenn ein Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika Hunderttausende in Deutschland auf die Straßen bringt aber die so grausamen Bombardierungen auf Aleppo so gut wie keine öffentliche Proteste auslösen, dann stimmt irgendwas mit den politischen Maßstäben nicht mehr." Ihr Ziel sei es, Europa zu stabilisieren, sagte Merkel. Eine zweite Euro-Krise dürfe es nicht geben. Deshalb müssten sich auch alle Staaten in der EU an den Stabilitäts- und Wachstumspakt halten. Wer nach Deutschland komme, müsse sich auch an die deutschen Gesetze halten. "Wir wollen keine Parallelgesellschaften. Und wo es sie gibt, müssen wir dagegen angehen. Unser Recht hat Vorrang vor Ehrenkodex, Stammes- und Familienregeln. Und vor der Scharia." Die Politik müsse zeigen, dass die soziale Marktwirtschaft auch im digitalen Zeitalter funktioniere und sich Leistung weiter lohne, sagte Merkel. Um dieses Ziel zu erreichen, müssten CDU und CSU gemeinsam und geschlossen im Wahlkampf auftreten.