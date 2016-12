Merkel: 2016 hat die Welt eher schwächer gemacht HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON BUNDESKANZLERIN UND CDU-CHEFIN ANGELA MERKEL "2016 hat die Welt nicht stärker und stabiler gemacht, sondern eher schwächer und instabiler. Und in Zeiten wie diesen gehört schon eine Portion Unverbesserlichkeit dazu, unverändert zu sagen, dass wir, damit vorne weg auch Europa, auch aus diesen Krisen stärker hervorgehen werden als wir in sie hineingegangen sind. Ich habe diesen Satz wieder und wieder gesagt. Ich bin von ihm auch überzeugt. Aber ich weiß auch, die Ereignisse des vergangenen Jahres und gerade auch diesen Jahres zeigen uns überdeutlich, wie steinig der Weg bis dahin ist. Und lassen Sie es mich deshalb zuspitzen. Wir müssen in dieser Lage, in der die Welt aus den Fugen geraten ist, zunächst alles daran setzen, dass Europa nicht noch schwächer aus den Krisen hervorgehen wird als es in sie hineingegangen ist. Das muss jetzt erst mal ein wichtiges Zwischenziel sein. Und das ist keine abstrakte Situation, sondern das müssen wir in unserem ureigensten Interesse tun. Denn auch Deutschland geht es auf Dauer nur dann gut, wenn es auch Europa gutgeht."