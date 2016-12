Die Partei stellt Kanzlerkandidaten auf Die CDU hat eine, die Linke gleich ein Paar. Auch die FDP hat einen - Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl 2017. Als vierte politische Kraft hat nun auch die Partei "Die Partei" nachgezogen. Am Montagabend gab Vorsitzender Martin Sonneborn in Köln die Kandidatur von Serdar Somuncu bekannt. Der bei seinen Fans als der "Hassias" bekannte Kabarettist kündigte an, unangenehme Wahrheiten nicht nur auszusprechen, sondern auch umzusetzen. O-TON KANZLERKANDIDAT VON DIE PARTEI SERDAR SOMUNCU "Es gibt ein generelles Kruzifix- und Kopftuchverbot, für manche auch Kopftuchpflicht. Homoehe wird verpflichtend und was mir sonst noch einfällt." O-TON VORSITZENDER VON DIE PARTEI MARTIN SONNEBORN "Man kennt ihn ja auch, man schätzt ihn glaube ich als Mann der auch mal ein lautes Wort pflegt und ich glaube so was ist jetzt gefragt. Gerade in Zeiten der AFD ist es richtig einen Türken aufzustellen. Richtig und wichtig." O-TON KANZLERKANDIDAT VON DIE PARTEI SERDAR SOMUNCU "Wir sind relativ weit schon, ich rechne mit einem Stimmanteil von 33 bis 45 Prozent." O-TON VORSITZENDER VON DIE PARTEI MARTIN SONNEBORN "Wir schätzen Serdar sehr und wir hatten keinen anderen Kandidaten." O-TON KANZLERKANDIDAT VON DIE PARTEI SERDAR SOMUNCU "Und ich keine andere Partei." Er wolle der erste "türkische Bundeskanzler Deutschlands" werden, sagte Sumuncu. Man habe sich bereits in Brüssel getroffen und über die Idee beraten. Nun sei man guter Dinge, dass es mit der Kanzlerschaft klappen werde.