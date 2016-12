Cazeneuve wird neuer französischer Ministerpräsident Der französische Innenminister Bernard Cazeneuve soll neuer französischer Regierungschef werden. Das teilte das Präsidialamt in Paris am Dienstag mit. Cazeneuve hatte 2012 als Europaminister in der Regierung von Francois Hollande angefangen. Er wurde anschließend Haushaltsminister und 2014 dann Innenminister. Nach der Anschlagsserie in Frankreich rückte er in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Größere Veränderungen im Kabinett werden nicht erwartet. Der Umbau in der französischen Regierung war nötig geworden, nachdem der französische Ministerpräsident Manuel Valls seinen Rücktritt erklärt hatte. Valls hatte am Montag verkündet, er wolle sich von der Regierungsspitze zurückziehen und für die Sozialisten bei der Präsidentenwahl im Frühjahr 2017 kandidieren. Die Sozialisten wollen im Januar in einer Vorwahl entscheiden, wen sie ins Rennen schicken. In Umfragen liegen sie hinter den konservativen Republikanern und dem rechtsextremen Front National. Für die Republikaner kandidiert der frühere Regierungschef Francois Fillon, für den Front National tritt Marine Le Pen an. Amtsinhaber Hollande hatte mitgeteilt, dass er nicht noch einmal antreten werde. Er zog mit seinem Verzicht die Konsequenzen aus dem Unmut der Bürger über seine Politik. Es ist das erste Mal seit fast 60 Jahren, dass ein französischer Staatschef darauf verzichtet, sich um eine zweite Amtszeit zu bemühen.