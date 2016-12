Renzi soll Rücktritt verschieben Italiens Regierungschef hat am Montagabend sein Rücktrittsgesuch beim Staatspräsidenten eingereicht. Ministerpräsident Matteo Renzi teilte Sergio Mattarella mit, er könne nach dem Abstimmungsergebnis vom Sonntag nicht länger im Amt bleiben. Der Staatschef habe ihn aber gebeten, bis zur Verabschiedung des Haushalts 2017 zu warten, teilte Mattarellas Büro am Abend mit. Das Parlament könnte am Freitag über den Etat abstimmen. Renzi hatte seinen Rücktritt angekündigt, nachdem die Wähler in einem Referendum die von ihm initiierte Verfassungsreform abgelehnt hatten. Nur rund 40 Prozent der Bürger hatten sich am Sonntag hinter Renzi und einen Umbau des schwerfälligen Zwei-Kammer-Parlaments gestellt. Die eurokritische Fünf-Sterne-Bewegung hatte nach dem Referendum umgehend Neuwahlen gefordert. Einer ihrer Anführer, der Vize-Präsident des Abgeordnetenhauses Luigi Di Maio, nutzte die Presse am Präsidentensitz am Abend schon mal für einen Spaziergang. In Umfragen liegen Renzis Demokratische Partei und die Fünf-Sterne-Bewegung Kopf an Kopf.