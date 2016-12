Bewaffneter Mann stürmt Pizzeria In Washington, D.C. ist ein 28-Jähriger dem Haftrichter vorgeführt worden, nachdem er mit einem Sturmgewehr bewaffnet in eine örtliche Pizzeria eingedrungen war und um sich geschossen hatte. Verletzt wurde in dem voll besetzten Lokal niemand. Der Mann hatte der Polizei bei seiner Festnahme mitgeteilt, er untersuche Berichte, nach denen Hillary Clinton und ihr Wahlkampfmanager John Podesta das Restaurant als Basis für einen Kinderpornoring nutzen würden. Im Internet waren während des Wahlkampfes zahlreiche Falschmeldungen zu einem sogenannten "Pizza-Gate" Hillary Clintons aufgetaucht. Unzählige User hatten in den sozialen Medien darüber diskutiert. Viele Seitenbetreiber löschten betreffende Gruppen, weil immer wieder persönliche Daten und Adressen veröffentlicht worden waren. Der Besitzer des Restaurants hatte Morddrohungen erhalten. Der Täter in Washington muss sich nun wegen Angriffs mit einer gefährlichen Waffe verantworten.