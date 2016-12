Frankreichs Ministerpräsident will Staatspräsident werden Frankreichs Ministerpräsident Manuel Valls hat seinen Rücktritt angekündigt und am Montag zugleich erklärt, er wolle für die Sozialisten bei der Präsidentenwahl in Frühjahr 2017 kandidieren. Valls gab seine Entscheidung vor Anhängern in Evry südlich von Paris bekannt. FRENCH PRIME MINISTER, MANUEL VALLS "Die Aussicht, dass die Linke sich von den Präsidentschaftswahlen selbst disqualifizieren könnte, empört mich. Meine Kandidatur soll eine Rebellion dagegen sein. Wie lang soll das Spektakel der gespaltenen Linken noch weiter gehen?" Valls Rücktritt bedeutet, dass Amtsinhaber Francois Hollande seine Regierung noch einmal neu organisieren muss. Er selbst hatte vor kurzem mitgeteilt, dass er nicht noch einmal antreten werde. Die Sozialisten wollen im Januar in einer Vorwahl entscheiden, wen sie ins Rennen um das Präsidentenamt schicken. In Umfragen liegen sie hinter den konservativen Republikanern und dem rechtsextremen Front National.