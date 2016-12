Frankreichs Staatschef Hollande muss neuen Premierminister suchen

Paris Der französische Staatspräsident François Hollande muss für die letzten Monate seiner Amtszeit einen neuen Premierminister einsetzen. Amtsinhaber Manuel Valls kandidiert für Hollandes Nachfolge im Élyséepalast und will ab heute zurücktreten, wie er am Abend ankündigte. Für die Valls-Nachfolge im Pariser Matignon-Palast werden in französischen Medien mehrere mögliche Anwärter genannt. Unter ihnen sind Innenminister Bernard Cazeneuve, Wirtschafts- und Finanzminister Michel Sapin und Regierungssprecher Stéphane Le Foll. Diese Ressortchefs sind langjährige Vertraute Hollandes.

