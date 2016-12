Putin berät mit türkischem Regierungschef über Wirtschaftsbeziehungen

Moskau Nach einer Krise zwischen Russland und der Türkei will Kremlchef Wladimir Putin mit dem türkischen Regierungschef Binali Yildirim heute über die Wirtschaftsbeziehungen beraten. Zudem trifft Ministerpräsident Dmitri Medwedew seinen türkischen Kollegen. In den Gesprächen solle es unter anderem um das Pipeline-Projekt Turkish Stream durch das Schwarze Meer sowie um das geplante Atomkraftwerk Akkuyu im Süden der Türkei gehen, sagte Vizeregierungschef Sergej Prichodko. Moskau sei an einer Ausweitung der Zusammenarbeit mit Ankara interessiert.

