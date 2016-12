Weltweiter Schultest "PISA 2015" - OECD legt Ergebnisse vor

Berlin Die vier Großbuchstaben PISA stehen für den weltweit wichtigsten Schulvergleichstest, der alle drei Jahre die Kompetenz von 15-Jährigen in Naturwissenschaften, Mathematik und im Leseverständnis unter die Lupe nimmt. Heute stellt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihre sechste PISA-Studie seit dem Jahr 2000 vor. Weltweit nahm im Mai vorigen Jahres eine gute halbe Million Mädchen und Jungen an "PISA 2015" teil. In Deutschland wurden dafür mehr als 10 000 repräsentativ ausgewählte 15-Jährige getestet.

