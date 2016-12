CDU will auf Parteitag in Essen Startschuss für Bundestagswahlkampf geben Vor Beginn des CDU-Parteitages in Essen stimmte sich Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel schon einmal beim traditionellen Hallenrundgang ein. Merkel hat bei dem Parteitag eigentlich wenig zu befürchten. Seit sie ihre vierte Kanzlerkandidatur erklärte, haben sich die Wogen in der Partei erheblich geglättet. Und auch in den Umfragen geht es bergauf. In jüngsten Erhebungen liegt die Union wieder bei 37 Prozent. Trotz des Streits mit der CSU in der Flüchtlingspolitik, zeigte sich Merkel überzeugt, dass es CDU und CSU gelingen wird, ein gemeinsames Wahlprogramm 2017 vorzulegen. Dazu will die CDU am Dienstag und Mittwoch inhaltliche Leitplanken setzen: "Wir haben diesen Parteitag unter das Motto gestellt: "Unsere Werte - unsere Zukunft". Das hängt damit zusammen, dass wir in Zeiten leben, in denen viele den Eindruck, dass die Welt aus den Fugen ist. Und dass es in dieser Zeit besonders wichtig ist, einmal zu fragen, wo kommen wir her, und was leitet uns, wie finden wir daraus die Antworten für die Zukunft?" Unmittelbar vor Beginn des Bundesparteitags wiesen führende CDU-Politiker die CSU-Forderung nach einer Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen zurück. So auch der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Thomas Strobl: "Es ist eine Diskussion, die wir gestern und in den letzten Monaten geführt haben. Sie ist nicht mehr relevant, weil die Flüchtlingszahlen ja deutlich zurückgegangen sind." Gradmesser der Einheit in der CDU ist zumindest für die Öffentlichkeit das Ergebnis bei der Wiederwahl Merkels. Ob sie 96,72 Prozent erreicht wie vor zwei Jahren, gilt angesichts der langen internen Spannungen durch die Flüchtlingskrise als unsicher. Aber in der Parteispitze wird von einem Wert von über 90 Prozent ausgegangen.