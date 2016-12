Fahrdienstleiter muss nach Bahnunglück von Bad Aibling in Haft Das Landgericht Traunstein hat den Fahrdienstleiter des Zugunglücks von Bad Aibling zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter befanden den 40-jährigen Bahn-Mitarbeiter der fahrlässiger Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung für schuldig. Bei dem Unglück waren im Februar zwölf Menschen getötet worden, mehr als 80 wurden verletzt. Die Verteidiger hatten auf eine Bewährungsstrafe plädiert, die Ankläger vier Jahre Haft gefordert. Tobias Dallmayer, Sprecher des Landgerichtes Traunstein nach der Urteilsverkündung: "Das Gericht hat bei der Strafzumessung betont, dass dem Angeklagten kein Augenblicksversagen zur Last liegt, sondern der Angeklagte massive Fehler gemacht hat. Das Gericht hat hervorgehoben, dass das Handyspielen eine gravierende Dienstpflichtverletzung ist und der Angeklagte durch das Spielen so abgelenkt war, dass er dadurch eine ganze Kette von langwierigen und schweren Fehlern begangen hat." Peter Dürr, Anwalt der Nebenklage, zeigte sich mit dem Urteil zufrieden: "Wir haben jetzt zumindest den Abschluss des Strafverfahrens. Das ist eigentlich für alle Verfahrensbeteiligten eine gewisse Zäsur. Das wird auch den Opfern, den Hinterbliebenen helfen, in gewisser Weise mit diesem Großereignis abzuschließen." Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn eingeräumt, kurz vor dem Zusammenstoß der Züge in Oberbayern ein Handy-Spiel gespielt zu haben. Dadurch sei er derart abgelenkt gewesen, dass er eine ganze Reihe von Fehlern bei der Steuerung der Züge auf der Strecke gemacht habe, sagte der Vorsitzende Richter Erich Fuchs. Er habe regelwidrig zwei Sonder-Fahrerlaubnisse erteilt, die dann zur Kollision geführt hätten. Selbst sein erster Notruf sei fehlerhaft gewesen und zu spät gekommen.