Grüne freuen sich für van der Bellen - CSU zeigt sich besorgt Der Wahlsieg des Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen bei der österreichischen Präsidentenwahl hat überwiegend für positive Reaktionen gesorgt. Deutsche Grünen-Spitzenpolitiker wie Cem Özdemir in Berlin freuten sich über den deutlichen Wahlerfolg: "Ich freue mich für die Österreicher. Es ist ein guter Tag, aber nicht nur für Österreich, sondern für die gesamte Europäische Union. Weil es zeigt, dass wenn Demokraten zusammenstehen und wenn sie engagiert sich einsetzen, dass sie dann auch Mehrheiten organisieren können. Allerdings darf es nicht darüber hinwegtäuschen, dass Hofer 47-48 Prozent bekommen hat. Das ist ein Alarmsignal für uns alle. Und zeigt, dass man sich jetzt nicht locker zurücklehnen darf." Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer sorgt sich angesichts der Polarisierung bei der Bundespräsidentenwahl in Österreich wegen der politischen Spaltung des Nachbarlandes. "Ich glaube, der designierte Bundespräsident hat es schon richtig beschrieben, seine Hauptaufgabe wird darin bestehen, das österreichische Volk wieder zusammenzuführen, denn die Spaltung des Landes ist unübersehbar. Das sehen sie ja auch an den Größenordnungen in den Wahlergebnis. Ja, insofern sag ich ja auch, unter den gegebenen Umständen war das eine gute Entscheidung der österreichischen Bevölkerung." Am Sonntag war der ehemalige Grünen-Chef Alexander Van der Bellen nach dem längsten und einem der härtesten Wahlkämpfe in der Geschichte Österreichs zum Bundespräsidenten gewählt worden. Er siegte in der wiederholten Stichwahl deutlich gegen Norbert Hofer von der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei (FPÖ).