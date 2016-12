Neuseeländischer Regierungschef tritt überraschend zurück Der neuseeländische Premierminister John Key hat überraschenderweise nach acht Jahren Amtszeit seinen Rücktritt bekanntgegeben. Key trat am Montag vor die Presse und erklärte es sei die "richtige Zeit" die Politik zu verlassen. Der scheidende Premierminister sagte weiter, er habe keine Zukunftspläne, wolle aber vorerst noch seinen Sitz im Parlament behalten. Keys hatte vor seinem Amtsantritt im Finanzsektor gearbeitet. Mit seiner National Party gelang es ihm dann 2008 ins Amt des Premierministers gewählt zu werden, und die neunjährige Amtszeit der Labour-Politikerin Helen Clark zu beenden. In seine Regierungszeit fielen die globale Finanzkrise und zwei verheerende Erdbeben rund um die Stadt Christchurch. Am 12. Dezember wollen Vertreter von Key Partei zusammenkommen, um einen neuen Parteivorsitzenden und Premierminister zu wählen. Als aussichtreicher Kandidat gilt Finanzminister Bill English.