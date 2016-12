Dakota-Öl-Pipeline vorerst gestoppt Die umstrittene Öl-Pipeline im US-Bundesstaat North Dakota wird nach anhaltenden Protesten vorerst nicht gebaut. Dort lebende Ureinwohner vom Stamm der Standing Rock Sioux hatten, mit zunehmender Unterstützung anderer Gruppen, seit Monaten gegen das Projekt demonstriert. Sie befürchten eine mögliche Verschmutzung ihres Trinkwassers. Das zuständige Ingenieurs-Korps der U.S.-Armee teilte nun mit, man werde dem Bau des fehlenden Pipeline-Segments unterhalb des Oahe-Sees auf Basis des aktuellen Entwurfs keine Genehmigung erteilen. Die Betreiberfirma "Energy Transfer Partners" teilte mit, die Entscheidung sei politisch motiviert. Man beabsichtige nicht, die Pipeline umzuleiten. Vor Ort sorgte die Ankündigung dennoch für Erleichterung und Freude. CANNUPA HANSKA LUGER, PROTESTER "Wir werden hier bleiben und wachsam sein, bis echte Garantien vorliegen. Aber heute wird gefeiert, so viel steht fest." ADAN BEARCUB, NATIVE AMERICAN AND VETERAN "Mein Herz ist erleichtert. Das sind wunderbare Nachrichten für Ureinwohner, für das Land, für die ganzen USA. Wasser ist wertvoll." RORY ERLER WAKEMUP, PROTESTER "So wie die USA in der Vergangenheit die Ureinwohner betrogen haben, so betrügen die Konzerne heute alle Menschen. Das hier ist nur die Spitze des Eisbergs, wenn es um unseren Planeten, unsere Leben geht. Ein Großteil der 1885-Kilometer langen Pipeline ist bereits fertiggestellt. Sicherheitskräfte waren in den vergangenen Tagen hart gegen die Demonstranten vorgegangen. Wasserwerfer, Gummigeschosse und Tränengas kamen zum Einsatz.