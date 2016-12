Merkels Startrampe für die vierte Kandidatur steht in Essen

Die Partei hält still. Alle sind froh, dass Angela Merkel weitermacht. In Essen wird sie sich am Dienstag zur CDU-Chefin wählen lassen. Auf dem Parteitag ist jedes Ergebnis über 90 Prozent gut – Merkels 96,7 Prozent von 2014 sind allerdings schwer wiederholbar.Tatsächlich stehen weniger Positionen...