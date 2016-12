Renzi kündigt nach Schlappe bei Referendum Rücktritt an Nach der deutlichen Niederlage im Verfassungsreferendum hat Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi seinen Rücktritt angekündigt. Er übernehme die volle Verantwortung für den Misserfolg, sagte Renzi in der Nacht in einer TV-Ansprache. Noch am Montag werde er Präsident Sergio Mattarella sein Abschiedsgesuch überreichen. ITALIAN PRIME MINISTER MATTEO RENZI "Das 'Nein' zum Referendum war sehr überzeugend. Ich gratuliere den Anführern der Gegenkampagne und wünsche ihnen, dass sie im Interesse Italiens und der Italiener handeln." ITALIAN PRIME MINISTER MATTEO RENZI "Das Land weiß, dass es sich auf eine entschiedene und solide Führung durch President Matterella verlassen kann." Für Renzi war die Abstimmung eine herbe Schlappe. Nur rund 40 Prozent der Wähler stimmten den Hochrechnungen zufolge für seine Reformpläne, die das Regieren erleichtern sollten. Der Anführer der euro-kritischen Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, forderte rasche Neuwahlen. Die Niederlage Renzis ist auch ein schwerer Schlag für die Europäische Union. Sie setzte auf die Reformpolitik des Ministerpräsidenten in der hoch verschuldeten, drittgrößten EU-Volkswirtschaft. Renzi hatte 2014 das Amt des Regierungschefs übernommen. Er versprach, die verkrusteten Strukturen in Italien aufzubrechen und präsentierte sich als Politiker, der gegen das Establishment vorgeht.